La conduttrice è finalmente atterrata in Sardegna per la sua vacanza all’insegna del relax e le Instagram story che ha condiviso in costume sono da infarto.

Per la bella Elisa Isoardi un “no!” secco da parte della rete Mediaset riguardo un suo possibile ingresso nella squadra delle loro conduttrici per la stagione autunnale, ma per lei, così come è stato anticipato dal settimanale Nuovo Tv, sembra esserci qualche nuova opportunità in vista.

Sarebbero in corso delle trattative con il gruppo Discovery che pare la voglia a tutti i costi all’interno del suo gruppo di lavoro. Non è ancora stata data notizia certa dalla diretta interessata ma le voci la vorrebbero inserita anche qui in un programma di cucina, e chi può dirlo che non si tratti proprio di uno show tutto suo su Real Time accanto ad altre due regine dei fornelli Parodi e Rossi?

Intanto la Isoardi è volata in Sardegna e si sta godendo il mare, non è sola come possiamo vedere dalle sue Instagram story.

LEGGI ANCHE –> “Che femmina” Francesca Fialdini, sensuale anche alle prese con i lavori in casa: addominali pazzeschi –FOTO

Elisa Isoardi è una visione celestiale, splendida

NON PERDERTI ANCHE –> “Ho perso le diottrie”, Miriam Leone e la FOTO “sfocata” che fa girare la testa, ti perdi in lei

Nell’Isola la conduttrice è assieme all’amica Elena Depalo e al nipote Alessio. Una vacanza a tre dove il relax e il divertimento sono garantiti.

A causa del forte incendio che aveva colpito la Sardegna fino all’ultimo sembrava incerta la loro partenza, ma come abbiamo avuto modo di constatare dai contenuti social da lei pubblicati nelle scorse ore, alla fine tutto si è risolto per il meglio.

Le foto la descrivono con l’amica Elena mentre fa il suo primo bagno nel mare cristallino, Elisa mostra il paesaggio attorno a sé e non smette di sorridere compiaciuta per la bellezza del luogo.

Lei è una visione con gli occhiali da sole ed un costume intero grigio scuso a micro fantasia nera geometrica. Sfodera però un fisico longilineo e tonico, spalle larghe e addome piatto che si può notare anche da sotto il costume. Un incanto della natura a cui non si può rinunciare.