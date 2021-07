Francesca Fialdini riesce a stupire sempre e comunque. La giornalista in versione operaia di sé stessa: un successo social

Bellezza, fascino, tanta professionalità e competenza. È così che potremmo definire uno dei volti più amati del piccolo schermo. Si tratta di Francesca Fialdini, conduttrice Rai da diverso tempo che ha dimostrato di sapersi distinguere con i temi e gli ambienti più diversi, dalle interviste agli approfondimenti senza mai sbagliare.

Nella scorsa stagione l’abbiamo vista nella domenica pomeriggio di Rai 1 al timone di “Da noi a ruota libera”, l’appuntamento con le interviste a seguito della “Domenica In” di Mara Venier. E ora che è in vacanza stupisce con le sue performance.

Francesca Fialdini messa alla prova: che fisico!

Francesca Fialdini instancabile donna, al lavoro come in casa. La giornalista Rai riesce sempre a stupire i suoi fan, in tv come nel privato. In piena estate la bella bionda della tv di Stato si è messa a fare i lavori di casa da sola.

Da come spiega nel suo post anche abbastanza pesanti. “Braccia rubate all’agricoltura e ai traslochi! Questa mano può esse piuma e può esse fero! – ha scritto nella didascalia – Bello mettersi alla prova eh?! Prossima volta però chiamo una ditta 😅 (le case nascondono molti tesori e quelli che ho trovato ve li racconterò… 🤫) E adesso, cara estate 2021, che ne dici di portarmi in vacanza?”.

La Fialdini si mostra prima con la forca in mano con ai suoi piedi sacchi pieni di erbaccia e poi mentre raccoglie del terriccio, con tanto di pala e mascherina. Messa alla prova la giornalista non dà segni di cedimento e lascia tutti a bocca aperta.

Nonostante la fatica, Francesca è nel pieno della forma, fisico perfetto e degli addominali scolpiti che sono una cosa pazzesca. Veramente da fare invidia a tutti. E così per lei arrivano i complimenti più diversi. Tra tutti spicca “Che femmina”.

Dopo tanta fatica e prima di tornare al lavoro, la Fialdini ha bisogno proprio di una pausa e di un meritato relax. Per lei ora è tempo di vacanze.