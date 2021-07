Ikea, dai mobili alla moda: sbarca in Italia la linea di streetwear del colosso

Ikea lancia sua prima collezione di moda. Dopo il Giappone e Singapore la collezione sbarca anche in Italia.

Dai mobili alla moda? Ikea, storico colosso svedese di arredamento, ha spostato il suo business in nuovi settori, in particolare debuttando nella moda con la sua prima collezione di streetwear. La linea, denominata EFTERTRADA, è composta da capi basici tra cui spiccano felpe e t-shirt.

Il mood minimale dei modelli vuole essere simbolo di uno stile casual e democratico. I capi lanciati lo scorso anno in Giappone arrivano anche in Italia caratterizzando la prossima stagione autunnale.

Vestire Ikea: anche in Italia arrivano capi del marchio svedese

Semplici, funzionali, essenziali, i capi targati Ikea non poteva non riflettere i valori chiave del marchio di interior design basati da sempre sul minimalismo.

La linea di moda è nata dalla sinergia tra la casa madre svedese e la filiale di Tokyo ed è stata lanciata per la prima volta lo scorso anno proprio nella capitale del Giappone, alla fine di luglio andando subito sold out e debuttando poi in seguito a Singapore a fine anno.

Sembra che in Italia la linea sia prossima ad arrivare a ottobre. EFTERTRADA, nome della collezione, parola svedese che significa successore, è composta da capi che riflettono la visione del brand contraddistinguendosi per il design minimale, sportivo e confortevole.

Felpe, t-shirt, borracce, ombrelli, shopper, sono solo alcuni dei pezzi che compongono la linea che in Asia ha subito spopolato fin dal lancio. Dai toni sul bianco, immancabile sui capi lo storico logo giallo e blu del brand.

L’esperimento di Ikea si aggiunge a quello portato avanti nel 2017 con la borsa Frakta, diventata iconica tra i clienti, soliti a riempirla alle casse con pezzi di arredamento di ogni genere. Proprio questo accessorio aveva ispirato la storica Maison di Balenciaga, che aveva sfornato una shopper simile a quella targata Ikea, sul mercato offerta al prezzo di 1,700 euro.

Chissà che i capi firmati Ikea, generino in Italia l’effetto Lidl, la catena di supermercati che aveva lanciato un modello di sneakers diventate trend assoluto in tempi da record.