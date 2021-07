“Calpestami ti prego”, Diletta Leotta, il seno scoppia e mostra i piedi, haters scatenati – FOTO

“Calpestami ti prego”: l’ultimo post di Diletta Leotta ha mandato i fan in tilt: il vestitino è striminzito e mette in evidenza il seno prosperoso della conduttrice

Diletta Leotta si gode gli ultimi giorni di vacanza in attesa che la stagione calcistica prenda ufficialmente avvio. I suoi fan, che si aspettavano di vederla in compagnia di Can Yaman, sono tuttavia rimasti delusi. Da un po’ di tempo, infatti, la giornalista e l’attore turco non compaiono più insieme sui social, con grande dispiacere da parte del pubblico che li sosteneva. La conduttrice, volto di punta di DAZN, si trova attualmente in Sardegna, più precisamente nella località di Porto Rotondo. Sensuale ed ammaliante come al solito, la Leotta non rinuncia a pubblicare scatti che fanno capitolare gli utenti: nel più recente, il vestitino striminzito ha davvero convinto tutti.

Diletta Leotta, il seno scoppia e mostra i piedi, haters scatenati – FOTO

