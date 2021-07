Giulia De Lellis, con Carlo Beretta fa sul serio: la proposta inaspettata

A settembre sarà un anno che la storia di Giulia De Lellis con Carlo Beretta è cominciata e nessuno si sarebbe mai aspettato di vedere l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne tanto innamorata

Giulia De Lellis è una delle influencer più amate del mondo dei social oramai da diversi anni. Il suo esordio televisivo è avvenuto nel 2016 quando ha deciso di partecipare a Uomini e Donne e, insieme ad Andrea Damante, ha dato vita ad una delle favole moderne più amate del mondo della televisione. A oggi i due hanno intrapreso due strade differenti e, contro ogni aspettativa, l’ultima storia di Giulia dura da quasi un anno e sta diventando sempre più importante.

Giulia De Lellis più innamorata che mai: l’ultima storia su Instagram

Giulia ha conosciuto Carlo Beretta mentre era in vacanza con Andrea lo scorso anno. I due avevano deciso di ritornare insieme durante la quarantena e i loro fans erano entusiasti di questo ritorno di fiamma: stavolta sembrava davvero quella giusta e invece così non è stato. Quando a fine agosto sono partiti per continuare le loro vacanze, Giulia ha conosciuto Carlo, un amico di Andrea. Tra i due è scattato qualcosa in un momento in cui tra Andrea e Giulia si respirava aria di crisi. Hanno cominciato a frequentarsi quando con Andrea è finita ufficialmente e da allora non si sono più lasciati. Carlo è riservato, usa poco i social e sta sempre in disparte, ma sembra che stia rendendo felice Giulia come mai nessuno prima d’ora.

Giulia oggi ha fatto una storia su Instagram, dove in compagnia di una tazza di caffè, ringraziava Carlo per averglielo portato a letto. “Me lo porti per tutta la vita?” scrive lei.