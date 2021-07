Bayern Monaco-Napoli: grande test per gli azzurri, che portano a casa un successo incredibile. Sugli scudi Osimhen.

Il Napoli sta preparando la nuova stagione: dopo la mancata qualificazione alla prossima Champions League, De Laurentiis decise di salutare Gennaro Gattuso e di affidare la panchina a Luciano Spalletti. Il tecnico ex Roma sta lavorando molto bene nonostante non abbia con sé numerosi elementi della rosa.

Parecchi giocatori, infatti, hanno preso parte all’Europeo e si aggregheranno solo in seguito alla squadra. Questo pomeriggio, gli azzurri hanno disputato un match amichevole contro il Bayern Monaco. Il Napoli ha giocato una grandissima partita e ha regalato una grande gioia ai suoi tifosi. Gran parte dei sostenitori azzurri, infatti, si aspettava una batosta senza precedenti dal match dell’Allianz (stile Liverpool di qualche anno fa). Ma così non è stato.

Bayern Monaco-Napoli, risultato incredibile: show di Osimhen

Sogno di una notte di mezza estate: il titolo della commedia di William Shakespeare riassume al meglio il risultato della partita tra Bayern Monaco e Napoli. Nonostante l’assenza di 9 pezzi pregiati della rosa, la banda di Spalletti ha vinto di prepotenza portando a casa un netto 3 a 0. I gol sono arrivati tutti nella seconda frazione, quando la formazione tedesca era piena di ragazzini delle giovanili.

Ma gli azzurri hanno bloccato le trame dei campioni di Germania anche nella prima frazione, quando in campo c’erano i ‘big’. Oshimen mette a segno una doppietta incredibile: il bomber del Napoli ha intenzione di giocare di più rispetto alla passata stagione e di siglate tantissime reti in più. Nel finale, gloria anche per Machcach: il centrocampista realizza un gran gol dalla distanza.

Immancabile il post della società, che ha pubblicato su Instagram il risultato della partita piazzando il bomber Osimhen in copertina. Da segnalare l’ottima prestazione di Lobotka: Spalletti sta lavorando molto sullo slovacco, che ha anche perso numerosi chili rispetto alla passata stagione.