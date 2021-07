“Specchio riflesso”, Giorgia Rossi come Federica Pellegrini, in acqua con gli occhialini: bellezza olimpica – FOTO

Giorgia Rossi imita la campionessa, Federica Pellegrini con uno scatto vertiginoso. Un tutt’uno con il mare: bellezza che riflette in acqua.

L’estate della giornalista, Giorgia Rossi è iniziata nel migliore dei modi, appena dopo le ultime performance sulle reti Mediaset, nelle redazioni sportive.

L’ex giornalista di “Sportmediaset” è pronta per sbarcare su altre reti, per una nuova avventura televisiva, in streaming. Si tratta della piattaforma “DAZN“, nella quale la regina del calcio avrà l’occasione di mettersi di nuovo in discussione e magari superare nelle gerarchie, la grande epurata, Diletta Leotta, sua acerrima rivale a bordo campo.

In attesa di aggiornamenti più dettagliati sulla sua prossima avventura, Giorgia si gode appieno l’estate, mettendo a nudo i lati segreti del suo repertorio fisico. Bionda, leggiadra ed elegante, la Rossi ha davvero tutto per poter arrivare a toccare il cielo con un dito. Andiamo a vedere nei dettagli l’ultimo tuffo in acqua, per un’estate da ricordare

Giorgia Rossi, bellezza che riflette nell’acqua: sensazionale

