“Non voglio fare il marpione ma…” Serena Garitta strega i follower sul web: pura energia – FOTO

Serena Garitta. L’ex vincitrice della quarta edizione del Grande Fratello pubblica foto da sogno su Instagram in relax sui tetti di Genova

Il “Grande Fratello” è senza dubbio il programma che più di tutti, negli ultimi venti anni, ha cambiato il profilo della televisione così come la conoscevamo. É stato il padre di tutti i reality dal quale sono nati, a valanga, una serie di format che si sono ispirati ad esso e che tuttora imperversano sul piccolo schermo.

Non tutti i partecipanti delle varie edizioni sono rimasti presenze stabili dello spettacolo nostrano, anzi, la maggior parte è stata una meteora la cui fama ha brillato solo durante il periodo della competizione. Non si può dire di certo la stessa cosa per Serena Garitta, vincitrice della quarta stagione della gara, rinchiusa nella casa più spiata d’Italia.

Serena Garitta: una bellezza splendente sui tetti di Genova

Serena Garitta è stata la vincitrice della quarta edizione del “Grande Fratello” nel 2004. Non ha mai abbandonato il piccolo schermo da quel monento in poi. Immediatamente dopo è stata scelta come inviata di “Lucignolo”, de “La Vita in Diretta”, poi anche di “Domenica Live”, “Pomeriggio Cinque” e come opinionista in varie trasmissioni televisive migrando spesso tra Rai e Mediaset.

Simpatica, energica, autoironica e genuina, la genovese classe 1978 ha saputo ritagliarsi il suo spazio attraverso le sue doti d’intrattenitrice. Ha lavorato spesso a fianco di Patrick Ray Pugliese, suo “collega” ex gieffino (arrivato al secondo posto dopo di lei), la Garitta è oggi un’affermata personalità del web.

Il suo profilo Instagram conta al momento oltre 330mila follower in cui propone immagini delle novità professionali ma soprattutto della vita privata. Ha un soggetto preferito che ricorre scatto dopo scatto: si tratta di suo figlio Renzo, nato nel 2016, frutto dell’amore con il compagno, il tennista Nicolò Ancona.

L’ultimo post condiviso la vede fare un aperitivo al tramonto in una suggestiva location. Anche le grandi realtà urbane possono diventare posti paradisiaci dove godere di un momento di relax. Così Serena Garitta ci mostra il giardino in terrazza sui tetti di Genova, la sua città d’origine. Arredi chic, sdraio, ombrelloni, verde sparso, una buona amica e i baci di Renzo. C’è tutto per essere felici.

“Non voglio fare il marpione da social” – scrive un fan come commento alle sue foto – “ma, credimi, riesci davvero in ogni scatto che pubblichi a emanare molto colore, emozioni e grande femminilità…semplice ma molto vera“. Il complimento più bello che esprime l’affetto del pubblico verso questa simpatica show girl.