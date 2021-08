“Brave and Beautiful” anticipazioni 3 agosto: Cesur nella trappola di Tashin

Siamo al secondo appuntamento della settimana con Brave and Beautiful: le anticipazioni ci rivelano che nel prossimo episodio Cesur cadrà nella trappola del suo nemico Tashin

Brave and Beautiful entra sempre di più nel vivo: siamo al secondo appuntamento della settimana con la nuova serie turca che sta spopolando su Canale Cinque e i telespettatori stanno contando i secondi che li separano dagli episodi che vanno in onda ogni giorno alle 14:45, al posto di Mr Wrong che è terminato qualche settimana fa. Nell’episodio che andrà in onda domani, resteremo tutti con il fiato sospeso: infatti il giovane Cesur potrebbe aver trovato delle complicazioni che riguardano il suo piano di vendetta contro Tashin.

Brave and Beautiful, le anticipazioni della prossima puntata

Il suo piano era cominciato bene, senza intoppi. O meglio, un intoppo c’era eccome e aveva a che fare con Suhan, la figlia di Tashin per cui Cesur si stava evidentemente prendendo una sbandata. Se alla fine con grande sorpresa è riuscito a tenere a bada questo “problema”, entrando furtivamente a far parte della famiglia di Tashin e guadagnandosi la sua fiducia, adesso non può dire lo stesso. Cesur viene attirato nella trappola architettata da Cahide e viene successivamente ferito da Turan, mentre Tashin lo aspetta per sbarazzarsi di lui una volta e per tutte. Ha già perso troppo tempo con Cesur, regalandogli una fiducia che evidentemente non meritava affatto. Riuscirà Cesur a liberarsi di Tashin e dei suoi uomini oppure per lui è finita per sempre?

Per scoprirlo non ci resta fare altro che attendere l’episodio di domani, che andrà in onda come ogni primo pomeriggio su Canale Cinque.