Jacobs, l’esultanza della famiglia dopo la vittoria dell’oro a Tokyo – VIDEO

Ieri Lamont Marcell Jacobs ha raggiunto il record del mondo nei 100 metri con un tempo di 9”80: un orgoglio italiano che è stato festeggiato nel migliore dei mondi da tutto il globo e naturalmente anche dalla sua famiglia: l’esultanza

Ieri l’Italia grazie a Jacobs è salita sul tetto del mondo ancora una volta dopo la vittoria degli Europei di calcio e, in ambito musicale, con il trionfo dei Maneskin allo scorso Eurovision Song Contest.

Difficilmente rivedremo un’impresa come quella del campione medaglia olimpica di ieri quando il nostro Paese ha guadagnato due ori in dieci minuti. Gianmarco Tamberi infatti ha realizzato il primo posto a pari merito con il qatariota Mutaz Essa Barshim nel salto in alto.

Jacobs, l’esultanza della famiglia in estasi per la medaglia d’oro

È stato diffuso un video su TikTok in cui si vede la famiglia dell’atleta olimpico esultare come di più non si può per la vittoria della medaglia d’oro del loro campione. La mamma Viviana Masini ha detto: “L’abbiamo sognato e desiderato, è stato fantastico. Ha dato anima, cuore e gambe. Fin da piccolo ha sofferto e questa è la sua rivincita“, piena di felicità che a stento riesce a trattenere le lacrime dall’emozione.

Mentre la compagna del centometrista Nicole Daza con il figlioletto in braccio ha cominciato a saltare e urlare pazza di gioia. “Tutto quello che ho vissuto è stato insieme a lui. Quindi cadute e rialzate ma sempre più forte“.

I parenti tutti nel servizio del Tg1 di ieri sera sono stati folli di contentezza per l’assoluto record di Lamont Marcell Jacobs. L’ultimo campione a detenere un record del genere è stato il grande Usain Bolt. Quando ai microfoni della Rai l’atleta di Desenzano del Garda è stato intervistato e gli hanno comunicato di aver fatto un record come il velocista giamaicano e d’altronde con lo stesso tempo non credeva al sogno vissuto e ancora non ci crede.

Un fenomeno e un orgoglio tutto italiano di un ragazzo di 26 anni nato a El Paso, città in Texas ma cresciuto nel nostro Paese tricolore.