Ecco tutto quello che c’è da sapere su come creare delle maschere fai da te per eliminare il sebo in eccesso in modo super efficace.

Chi ha i capelli grassi dovrebbe applicare con costanza delle maschere che possano aiutare a contrastare il sebo in eccesso. Ma non solo. Applicare periodicamente delle maschere aiuta anche a rinforzare e idratare i capelli, purificando la cute.

Ma andiamo a scoprire più nel dettaglio 4 ricette fai da te per i capelli grassi.

Maschere per eliminare il sebo in eccesso: i consigli utili

Potete optare per una maschera al bicarbonato e limone. In questo caso, potete creare un composto spremendo mezzo limone dentro una ciotola, per poi aggiungere anche il bicarbonato (2 cucchiai) e l’acqua tiepida.

Una volta ottenuto un composto cremoso, pettinate bene i capelli, per poi distribuirci sopra il prodotto. Fate agire per 10 minuti, per poi risciacquare con tanta acqua.

Per purificare la cute dal sebo, potete anche optare per una maschera a base di zenzero che, oltre ravvivando la microcircolazione, deterge in profondità.

Per preparare questa maschera, dovrete frullare una radice di zenzero insieme ad un cucchiaio di succo di limone. Unite anche 3 cucchiai di aloe vera, per poi applicare il tutto su cute e lunghezze. Fate agire per 30 minuti, per poi lavare tutta la chioma con uno shampoo sebo regolatore.

Anche il Tea tree oil può essere un’ottima soluzione per combattere i capelli grassi. In questo caso, mettete 5 gocce di tea tree oil insieme ad 1 cucchiaio di olio di mandorle, per poi mescolare per bene. Una volta amalgamato, distribuire il composto, facendo dei movimenti circolari e tenendo in posa per 10 minuti, per poi risciacquare per bene con l’acqua.

Infine, potete creare una maschera all’argilla, capace di assorbire il sebo. La cosa migliore è unire l’argilla all’aceto di mele che non fa altro che rendere ancora più potente l’azione del primo ingrediente.

Avendo un fortissimo potere assorbente, è consigliabile non applicare questa maschera più di una volta al mese.