Zanzare, rimedi naturali efficaci e consigli su come tenerle lontane!

Ecco tutto quello che c’è da sapere sui migliori rimedi per tenere lontane le zanzare. Andiamo a scoprire nel dettagli tutti i metodi naturali più consigliati per tenere lontani questi ospiti indesiderati!

In estate, con l’arrivo del caldo, spesso siamo anche alle prese con le fastidiosissime zanzare. Questi insetti sono un po’ ovunque: in spiaggia o anche attorno al letto di casa.

Ma andiamo a scoprire nel dettaglio i rimedi naturali più efficaci contro le zanzare.

Rimedi contro le zanzare: caffè, cipolla e altre soluzioni per risolvere il problema in un batter d’occhio!

Tra i nemici delle zanzare, c’è il caffè. I suoi chicchi, infatti, hanno un’azione repellente contro questo genere di insetti. La cosa migliore da fare è bruciare una quantità di caffè in polvere per far diffondere l’odore in tutta la stanza.

Potete anche mettere i fondi di caffè della moka in giardino o dentro i vasi per tenere ben lontane le zanzare.

Sempre per il giardino, potete ricorrere a cipolla e chiodi di garofano. In questo caso, non dovrete fare altro che tritare mezza cipolla e inserirci nella polpa un quantità modesta di chiodi di garofano. Vedrete che questi ospiti indiscreti non tormenteranno più il vostro giardino.

Per allontanare le zanzare, potete ricorrere anche ad aceto e limone. I due ingredienti hanno un odore forte, utilissimo per tenere lontani questi insetti. La cosa migliore è unirli, tagliando qualche fetta di limone e cospargendoci sopra un po’ di aceto bianco.

Per tenere lontane le zanzare, potete anche ricorrere agli oli essenziali. In particolare, sono molto efficaci la citronella, la menta piperita, il limone, la lavanda e il geranio.

La cosa migliore è mettere qualche goccia nei pressi delle finestre oppure distribuirle sul corpo proprio come una vera e propria crema repellente contro le zanzare.

Per creare un repellente senza rinunciare ad un buon profumo, potete anche anche mettere delle gocce di lavanda in acqua, per poi sciogliervi all’interno anche delle scaglie di sapone di Marsiglia.