Wanda Nara, posa straripante a bordo vasca, sensazione caldo-freddo in una frazione di secondo: brividi – FOTO

La showgirl argentina, Wanda Nara fa viaggiare il cuore e i desideri dei fans di pari passo. In posa illegale a bordo piscin: una dea.

Una giornata davvero speciale per la showgirl di Buenos Aires, Wanda Nara, protagonista di una serie di scatti a brodo vasca da far venire letteralmente la pelle d’oca.

Molti suoi fan hanno immaginato un’uscita di quelle da far girare la testa a primo impatto. Parliamo delle performances calendaristiche, come quelle che ci ha regalato quasi un anno fa fa, in occasione della visita alla sua famiglia originaria.

Wanda è reduce da un mese di Luglio “solitario”, in compagnia soltanto dei suoi figli. In molti infatti si sono chiesti dove fosse finito, Mauro Icardi. Facile ipotizzare un allontanamento in vista degli impegni con il suo club di Parigi: d’altro canto, qualcuno si è sbilanciato parlando di una presunta rottura di coppia, in realtà mai in discussione

Wanda Nara e una giornata estiva incandescenti: fan in delirio

