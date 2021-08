Aurora Ramazzotti, il costume si perde nei punti giusti: fondoschiena da togliersi il cappello – FOTO

Aurora Ramazzotti spinge i fan al delirio incontenibile nell’ultima pubblicazione via Instagram. Posteriore da Serie A: i dettagli.

La “principessa”, frutto di un amore che sembrava eterno, quello di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti cresce nel segno di una bellezza sublime.

Aurora Ramazzotti è tra le web influencer più acclamate del momento a corredo di un fascino illegale, nonostante la giovanissima età. Nel corso della sua carriera social, la futura celebrità dello spettacolo ha intrattenuto spesso i fan in interviste “succulente”.

se il “buongiorno” si vede dal mattino, c’è solo da restare positivi, in vista di un futuro di sicuro avvenire. Nelle scorse settimane, Aurora si è resa protagonista di un doppio ritratto da urlo con la figlia del noto artista napoletano, oggi scomparso, Pino Daniele.

A distanza di tempo da quel giorno, la figliol prodiga è partita per le vacanze, in compagnia delle amichette più intime: vediamo nei dettagli, come la sta trascorrendo

Aurora Ramazzotti, sirena bollente ai piedi del mare

