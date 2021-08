“Siete fuori di testa”, Barbara D’Urso: il balletto in compagnia al mare non piace ai fan – VIDEO

Barbara D’Urso ha condiviso un video in compagnia di alcuni amici mentre è al mare e tutti ballano sulla riva: la challenge non è piaciuta alla maggior parte dei suoi follower

La conduttrice televisiva Barbara D’Urso ha condiviso un video girato insieme ad alcuni amici, una challenge molto divertente in cui i protagonisti ballano in riva al mare. Sulle note della nota hit “I like to move it” la presentatrice e tutta la sua band sfilano uno per uno davanti alla telecamera eseguendo la simpatica danza.

Alcuni follower su Instagram hanno commentato ridendo e facendo i complimenti per l’originalità ma la maggior parte dei fan invece ha denigrato la D’Urso con varie offese.

Barbara D’Urso, il video della challenge in riva al mare

Qualcuno ha scritto a margine della sua clip video: “Siete fuori di testa”, altri: “Sei molto ridicola, sta calma e riposati” e così sono stati la stragrande maggioranza delle frasi verso di lei. “Barbarella nazionale” riceve spesso critiche per il suo aspetto fisico, secondo alcuni infatti suole utilizzare troppi filtri quando pubblica le sue foto. Altri pensano che sia troppo in là con gli anni per divertirsi come nel video pubblicato su Instagram poche ore fa.

Tuttavia, a quanto pare, alla conduttrice di “Pomeriggio cinque” non importano le offese di persone magari che non hanno niente di meglio da fare che guardare nella vita altrui e sputare sentenze, senza pensare a se stesse. Probabilmente la D’Urso ha di meglio da fare che pensare ai soliti haters, che hanno tutti i Vip, chi più chi meno.

Alcuni follower invece hanno pensato che la presentatrice napoletana adesso ha molto più tempo per divertirsi visto la sospensione di uno dei suoi programmi storici in TV, ovvero “Domenica Live“.

La fascia pomeridiana del weekend infatti sarà occupata adesso da una nuova trasmissione dalla cantante 34enne di Sora Anna Tatangelo, chiamata “Scene da un matrimonio“, in onda sempre su Canale 5.