Paola Di Benedetto mostra la sua parte osé, la modella si sta rilassando in un posto afrodisiaco e le sue foto sono bollenti

Paola Di Benedetto sembra aver ritrovato la felicità, dopo essersi lasciata con il cantante Federico Rossi. I due hanno vissuto un amore intenso, finito però per sempre. Oggi la modella si gode la serenità e pensa al futuro.

Il gossip ha già parlato di una nuova fiamma, si tratta di Stefano De Martino. La showgirl e il ballerino sarebbero stati avvistati insieme in barca, ma per il momento resta solo un’indiscrezione.

Paola Di Benedetto, bikini bianco e fan in tilt – FOTO

Paola Di Benedetto non ha perso occasione di volare nell’isola dei sogni, è infatti a Formentera dove sfoggia tutta la sua bellezza. Si rilassa su una barca in un posto afrodisiaco che lascia tutti senza parole. A quanto pare, secondo le storie e le foto degli ultimi giorni, è in vacanza con la sua amica Aurora Ramazzotti.

La showgirl è un concentrato di energia e sensualità. Ha appena pubblicato due foto, una più bella dell’altra, ed è subito boom di like e commenti.

Il bikini bianco mette in risalto l’abbronzatura della modella e i capelli tirati i suoi lineamenti. Nello scatto più osé, quello dove è sdraiata, disegna la sua curva più bella. Lato A in mostra e si va alla conquista dell’isola.

“E’ così bello vederti felice” scrive qualcuno sotto al post, “Bonaccitudine” commenta la sua fan numero uno Giulia Salemi. E poi ancora: “A sirena”.

Dopo essersi rilassata e divertita sull’isola, cosa riserverà il futuro alla modella? I fan non vedono l’ora di vederla in televisione alle prese di nuovi programmi, intanto si godono le foto e pose osé della sua vacanza. In questi giorni il profilo della showgirl è pronto ad accogliere scatti bollenti.