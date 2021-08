“Giulia ti amo”, Le Donatella e lo strano travestimento: i fan impazziscono – VIDEO

Le Donatella hanno pubblicato su Instagram un divertente video girato in un supermercato con un travestimento molto particolare che ha lasciato i fan a bocca aperta

Giulia Provvedi de Le Donatella è la protagonista di una clip video molto divertente in cui c’è una delle due sorelle gemelle, Giulia Provvedi, che si traveste da grosso dinosauro all’interno del parcheggio di un supermercato. Subito dopo entra nel grande negozio e si dirige al banco del pane tra l’ilarità dei follower su Instagram che non possono smettere di ridere.

Oltre che bellissime, le due sorelle gemelle sono anche molto ironiche e divertenti con i loro video e gli scatti che pubblicano sui social network per l’immensa gioia dei loro seguaci.

Le Donatella, il video nel supermercato di Giulia Provvedi

Il dinosauro arancione e nero fa il suo ingresso nel supermercato con tanto di balletto a ritmo di “Love Tonight” di Shouse e prosegue il suo show. Le Donatella da poco hanno pubblicato su YouTube il videoclip del loro nuovo brano intitolato “Moralisti su Pornhub“, una critica ironica a tutti i leoni da tastiera che si scagliano contro di loro e contro tutti i Vip.

Categoria molto in voga negli ultimi tempi in cui si giudicano soprattutto le donne famose per un ritocchino dal chirurgo plastico o un vestito troppo corto. Le belle sorelle gemelle hanno anche condiviso una foto il 9 luglio scorso ovvero quando è uscito il nuovo singolo in cui si baciano. Chiara provocazione proprio ai moralisti che puntano il dito anche verso ogni diversità e poi “li trovi tutti su Pornhub“.

Anche questo scatto che rappresenta solo, come detto, una provocazione, ha suscitato reazioni negative e scatenato proprio i leoni da tastiera. Magari era proprio quello che volevano le due sorelle: smascherare i falsi moralisti sempre pronti a giudicare e parlare male di ogni persona differente da loro e dal “piccolo orticello” in cui vivono.