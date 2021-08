Ancora una volta, Wanda Nara manda in visibilio i suoi followers pubblicando una fotografia esagerata: il suo décolleté così in bella mostra provoca giramenti di testa.

Wanda Nara ha ancora una volta bloccato il mondo dei social network con i suoi contenuti bollenti ed infuocati. La showgirl non perde mai l’occasione di mostrare al mondo il suo corpo straordinario e le sue curve da dieci e lode. L’argentina ha una popolarità incredibile e i suoi numeri su Instagram continuano a salire: al momento il suo account vanta 7,9 milioni di followers.

La nativa di Buenos Aires ha deciso di far salire ancora di più la temperatura pubblicando una fotografia da censura sul web. La 34enne indossa un vestitino che praticamente non copre niente: il suo davanzale così in bella mostra fa impazzire letteralmente tutti.

Wanda Nara spaziale, scollatura sublime: che décolleté

Se vuoi vedere il mostruoso scatto di Wanda Nara, vai su successivo.