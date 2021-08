L’imminente giravolta rivoluzionaria di Cherubini per la Juventus si tinge di viola e non solo. I protagonisti dello scambio.

Massimiliano Allegri, pur volendo mantenere ben saldo l’equilibrio della Juventus, si apre ai cambiamenti. Se la confermata presenza di Giorgio Chiellini in squadra, dopo gli Europei, segna un importante tocco di stabilità ed il probabile avverarsi di grandi prospettive per il futuro, a valutare la possibilità di guardarsi intorno fiutando il giusto acquisto, sarà Gianluca Cherubini.

Il direttore sportivo del team bianconero ha infatti espresso in queste ultime ore quali siano le sue intenzioni su un’interessante rete scambi. Soprattutto per quel che riguarda la difesa.

Juventus, la rivoluzione di Cherubini si tinge di viola: lo scambio

Una delle prime avvisaglie riguarda il difensore turco Merih Demiral. Se quest’ultimo dovesse decidere di confermare le trattative che ufficializzerebbero il suo attuale guardare altrove e decidesse perciò di abbandonare definitivamente, con l’ausilio delle offerte ricevute dall’Atalanta fino ad ora, alcune recenti amarezze vissute con la maglia bianconera, allora lo scambio diventerebbe necessario.

A prendere il posto di Demiral, secondo il volere della Juventus, vi sarebbe il sempre più prossimo fuggitivo dai viola, il difensore della nazionale serba Nikola Milenković. Difatti, il contratto firmato con la Fiorentina, che resterebbe per lui in vigore fino al 2022, avrebbe molte probabilità di non essere rinnovato, visti gli interessi anche di altri team, come il Siviglia, nei suoi confronti. Continua infine la contesa tra altre due grandi personalità calcistiche. Mentre le ultime notizie sul bosnico Miralem Pjanic continuano ad arrivare speranzose, viste il suo stato di fermo con il Barcellona, le ipotesi che fanno sì che possa prendere momentaneamente il posto di Locatelli, si fanno sempre più valide.

In egual misura pare che lo stesso Daniele Rugani potrebbe altrettanto essere soggetto a sostanziali cambiamenti in vista della nuova stagione. Virate che sarebbero per lo più dovute al gettonato arrivo di Milenković. Ma la domanda che ora i tifosi si pongono è se davvero Allegri è in cerca di un vice-Bonucci.