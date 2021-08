Delicatissimo e romantico: un abito in pizzo Sangallo è la soluzione che Caterina Balivo ci propone per affrontare il resto dell’Estate 2021 in total white.

Dopo un anno lavorativo e la situazione preoccupante che abbiamo vissuto, una vacanza ce la meritiamo!

Questo è il ragionamento che stanno seguendo anche le star: in molte hanno scelto di prendersi una pausa dalla routine e fuggire in vacanza. I profili Instagram si popolano di scatti sulla spiaggia, panorami mozzafiato, tramonti romantici e stories coinvolgenti.

Tra loro non manca certo Caterina Balivo, attualmente sull’isola di Capri con i figli Guido Alberto e Cora.

E’ il momento perfetto per deliziare i suoi followers con consigli e idee di stile: appassionata di moda, la conduttrice si mostra in bikini e con un abito bianco da fare invidia! Come da tradizione, un look total white non può mancare nella lista degli outfit per la stagione calda. E quello scelto dall’ex modella è sinonimo per eccellenza di leggerezza e delicatezza, grazie a tutti i piccoli ricami a tema floreale che lo rendono uno dei più chic di questa Estate 2021.

Caterina Balivo: la scelta del look total white per questa Estate 2021 ricade sul pizzo Sangallo!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Caterina Balivo (@caterinabalivo)

Caterina Balivo sceglie di brillare con una nuance candida e un abitino in pizzo Sangallo: Capri cade ai suoi piedi!

Il minidress che ha sfoggiato sul social network fotografico al termine del resoconto di una sua giornata di vacanza, ha lo scollo a barca e delle parti trasparenti sul busto. Ha abbinato questa dolcissima chicca a un must have estivo: la bandana, resa da un foulard legato sui capelli per proteggersi dal sole.

Un paio di occhiali da sole cat-eye completano questo look dal risultato estremamente glamour!

Mare, sole, spiaggia: siamo nel pieno dell’Estate 2021, dunque lasciamo da parte nell’armadio lo stile urban e i look sporty e comfy che abbiamo analizzato durante gli scorsi mesi di quarantena. Adesso è arrivato il momento di scoprirci e mostrare il nostro lato più femminile e romantico.

Leggerezza e freschezza sono le due parole chiave che dovranno accompagnare i nostri look estivi. Perché non cominciamo a sbizzarrirci partendo dall’outfit di Caterina, perfettamente sintonizzato con la vita en plein air che sogniamo per questa stagione?

Per i nostri sogni di una notte di mezz’estate, lasciamo che i tessuti leggeri ci accarezzino la pelle e divertiamoci a giocare con tutti gli abbinamenti possibili: borse di paglia, sandali in cuoio, espadrillas… gli accessori naturali sono i benvenuti in un guardaroba organizzato a prova di caldo!

E non siate timide: puntate ad un’audace scelta che combina total white e trasparenza, seguendo il consiglio della nostra Caterina Balivo.

Non c’è dubbio, un ottimo risultato è assicurato!