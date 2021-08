Gigi aspetta un figlio: Anna invece bacia un altro. La notizia bomba fredda il web

Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio hanno cominciato una nuova vita lontani l’una dall’altro ed entrambi hanno un nuovo amore. Il settimanale “Chi” ha immortalato in momenti diversi i due cantanti con i nuovi partner

Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio si sono lasciati ormai da molto tempo e hanno ricominciato una nuova vita in compagnia di altre persone. Il settimanale “Chi” ha pubblicato un nuovo numero della rivista patinata oggi in edicola con in copertina due foto.

Nella parte di sopra c’è il cantante di “Tu che ne sai” con la nuova compagna Denise, 26 anni più giovane di lui, mentre le mette una mano sulla pancia e lei sembra essere incinta. Mentre la trapper di “Guapo” è stata immortalata su una sedia a sdraio in braccio al nuovo fidanzato Livio Cori, rapper napoletano di 31 anni.

Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio: la foto che ha già fatto il giro del web

Lo scoop dell’estate sta facendo gelare il web ancora affezionato alla coppia di cantanti. Molti infatti speravano in loro avvicinamento ancora una volta. Gigi e Anna però sono in buoni rapporti anche per l’amore che li accomuna per il loro figlio Andrea di 11 anni. Un bellissimo bambino che assomiglia molto a sua madre.

Il nuovo compagno della Tatangelo è un attore (ha recitato anche in alcune puntate di “Gomorra – La serie“) e rapper nato nel 1990 che ha già sfornato un album e un EP e altri singoli. Nel 2013, ad appena 23 anni, Livio Cori ha lanciato il brano “Mai“. Con Anna si sono conosciuti durante il Festival di Sanremo del 2019 ma poi si sono rivisti solo quando lei è ritornata di nuovo single.

Ultimamente la cantante 34enne di Sora aveva parlato della sua storia d’amore durante il programma “Belve” in onda su Rai 2: “Innamorata è un parolone, però sto bene. E non mi va di fare nomi o dire altre cose, sto bene. Me la voglio vivere con calma questa cosa che sto vivendo. Non smentisco e non confermo nulla”.