Innaffiare le piante che restano sole quando si è in vacanza: metodo infallibile!

Chi non ha mai avuto il problema di dover innaffiare le piante pur essendo lontano da casa? Date un’occhiata a questo metodo per rimediare al problema!



L’estate ormai è arrivata e tutti si godono la loro meritata vacanza. Peccato, però, che insieme alla

stagione estiva sopraggiunge anche un altro problema: quello delle piante rimaste sole.



Chi si occuperà di innaffiarle ora che la casa è rimasta vuota? Per fortuna, ci sono alcune possibili

soluzioni. Andiamo a scoprirle nel dettaglio per capire come rimediare a questo problema.

Piante sole durante le vacanze: come rimediare?

Per rimediare al problema delle “piante sole”, procuratevi una bottiglia di plastica, un bastoncino di

legno lungo, del nastro adesivo e un cotton–fioc.



Tutti questi oggetti serviranno a costruire un vero e proprio innaffiatoio “automatico”. La prima cosa

da fare è forare il tappo della bottiglia di plastica, per poi inserire dentro al buco un cotton–fioc.

Mettete, poi, la bottiglia di plastica capovolta sopra al tavolo, dopo aver posizionato il nastro

adesivo. Il tappo, dunque, deve stare verso il basso, nella parte centrale della striscia di nastro

adesivo.



Prendete, poi, il bastoncino di legno, avvolgendolo intorno la bottiglia con il nastro adesivo. Dopo

aver aggiunto una piccola quantità di acqua, mettete il bastoncino dentro il terriccio della pianta.

Così facendo, l’acqua scorrerà sul cotton–fioc che, non appena assorbirà abbastanza acqua, verserà

la restante acqua sul terreno, proprio a mo’ di contagocce.



Il consiglio è quello di calcolare bene la quantità di acqua che è presente dentro la bottiglia tenendo

conto della durata della vostra pausa estiva. Nel caso si trattasse di pochi giorni, potrebbe succedere

che l’acqua raggiunga la parte di cotton–fioc presente dentro la bottiglia. La cosa migliore è

sperimentare il sistema prima di partire per le vacanze, per avere un’idea ben precisa su quanta

acqua può servire.



Si tratta di un trucchetto molto utile per le piante piccole e che hanno bisogno di acqua in modo

costante.