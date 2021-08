“Beautiful”, anticipazioni puntata 5 agosto: Katie affronta Sally

Beautiful, anticipazioni 5 agosto: dopo aver saputo delle menzogne raccontate da Sally, Katie decide di affrontarla.

Nelle ultime puntate di Beautiful abbiamo visto Katie scoprire tutta la verità su Sally. Dopo le rivelazioni riguardo al bacio di Brooke e Bill, la Logan si sente nuovamente tradita da una persona in cui aveva riposto molta fiducia. A raccontarle tutta la verità è stato Wyatt, che tuttavia sostiene di non voler denunciare la Spectra. Nel frattempo a casa Forrester la situazione è tesa: Steffy non vole prendere gli antidolorifici prescritti dal dottor Finnegan, mentre Brooke sta ancora cercando di riconquistare la fiducia di Ridge. La loro relazione sembra ormai giunta ad un punto di svolta. Riusciranno a salvarla?

Beautiful, anticipazioni 5 agosto: Wyatt torna da Flo

Dalle anticipazioni americane di Beautiful scopriamo che Katie sarà sconvolta dalle rivelazioni su Sally. Per la Logan è una brutta botta e non ha intenzione di tacere. Katie decide quindi di recarsi da Sally e l’attacca molto duramente: dopo tutto quello che ha fatto per lei, la Spectra l’ha ripagata con valanghe di menzogne. Nel frattempo Wyatt e Flo possono tornare ad amarsi alla luce del sole. I due giurano di non perdersi più, qualsiasi cosa accada.

Sempre dalle anticipazioni sappiamo che Brooke avrà un solo obiettivo: riconquistare Ridge. La Logan sarà disposta a fare qualsiasi cosa per tornare con l’ex marito dopo la parentesi di Shauna. Lui, tuttavia, non sembrerà ancora convinto della cosa.

La prossima puntata di Beautiful andrà in onda domani, giovedì 5 agosto, alle ore 13.45 e sarà visibile ondemand su MediasetPlay. Continuate a seguirci per ulteriori anticipazioni e per tutti gli aggiornamenti su possibili cambi di programmazione. Al momento non sono previste pause estive.