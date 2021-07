Kurt Hummel è stato uno dei protagonisti della famosa serie tv “Glee”. Oggi, Chris Colfer, ha 31 anni ed è un uomo diverso da quel ragazzino di tanto tempo fa

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da collette ミ☆ (@blainescarf)

In Glee era forte, coraggioso, determinato, Kurt Hummel è stato un vero e proprio punto di riferimento per milioni di persone che lo hanno conosciuto. Primo personaggio omosessuale della serie, Kurt ha solo 16 anni quando si ritrova a dover affrontare il bullismo a scuola e il fatto di essere l’unico nella scuola ha provare attrazione verso qualcuno del suo stesso sesso. Da lì è diventato un vero e proprio senso per tanti ragazzi e ragazze che, come lui, hanno vissuto questa condizione.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> “Glee” vi ricordate Rachel Berry? Oggi ha 34 anni, è una donna meravigliosa FOTO

Glee, vi ricordate di Kurt Hummel? Oggi ha 31 anni

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chris Colfer (@chriscolfer)

Chris Colfer, l’attore che interpretava Kurt, è cresciuto insieme al suo personaggio. Anche lui come Kurt ha affrontato il bullismo a causa della sua omosessualità e attraverso Kurt ha avuto il suo riscatto. Oggi non è più il 19enne di allora, è un uomo oramai ed è fiero di quello che è. Chris ha oramai 31 anni, è felicemente fidanzato ed è uno scrittore di successo. The Land of Stories, la saga per bambini che ha scritto, ha riscosso un grandissimo successo in tutto il mondo e gli ha permesso di realizzare il suo sogno di vivere di carta e penna come tanto desiderava poter fare quando era solo un bambino.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> “Young Royals”, su Netflix l’eterna lotta tra ciò che siamo e ciò che scegliamo di mostrare al mondo

Visualizza questo post su Instagram U n p o s t c o n d I v I s o d a C h r I s C o l f e r ( @ c h r I s c o l f e r)

Kurt, nonostante sia diventato grande insieme a Chris, ancora oggi è un personaggio molto amato e Glee continua ad essere vista per la prima volta tutti i giorni da moltissimi giovani.