“Brave and Beautiful” anticipazioni 6 agosto: un regalo speciale per Suhan

Brave and Beautiful, ultimo appuntamento della settimana. Sarà un episodio ricco di colpi di scena e di eventi pazzeschi: Cesur farà un regalo speciale a Suhan…

Ultimo appuntamento della settimana per Brave and Beautiful, la serie tv turca che sta conquistando tutti sui social. La storia d’amore tra Suhan e Cesur è decisamente una versione moderna di Romeo e Giulietta: Cesur, infatti, è giunto in città per rivendicare la memoria di suo madre morto a causa di Tashin, il padre di Suhan. Non aveva di certo previsto di innamorarsi di sua figlia: questo sta mettendo decisamente in discussione tutto il suo piano di vendetta.

Brave and Beautiful, anticipazioni della prossima puntata

Intanto è arrivato capodanno e Cesur intende dimostrare a Suhan di non averla usata. La ragazza è andata un po’ in tilt perché quando ha saputo la verità, ha cominciato a temere che il ragazzo abbia deciso di usarla soltanto per arrivare a suo padre. Cesur sa come farsi perdonare: regala a Suhan una poesia che tanti anni fa il padre ha scritto per la madre. Un gesto davvero speciale e che dimostra tutto l’amore che Cesur ha cominciato a provare per lei in queste ultime settimane. Tuttavia non hanno il tempo di ricongiungersi che la polizia interrompe la festa, arrestando Cesur e portandolo via con loro con l’accusa di aver falsificato i documenti.

Cesur al processo riesce a dimostrare la sua innocenza e a ritornare a casa. Una volta rientrato, però, dovrà fare i conti con Suhan che lo sta aspettando: la ragazza ha intenzione di perdonarlo o di andare dritta per la sua strada?