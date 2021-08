Anna Tatangelo, la cucina si fa bollente: posa assurda e reggiseno da mozzare il fiato. Mostruosa – FOTO

Anna Tatangelo si diverte in cucina, ma il pranzo con lei si fa subito bollente: gonna lunga e reggiseno sportivo da mozzare il fiato

La meravigliosa cantante di Sora è finalmente uscita allo scoperto assieme al rapper Livio Cori. Dopo la fine della relazione con Gigi D’Alessio, che diventerà presto papà per la quinta volta, l’artista aveva scelto di concentrarsi esclusivamente sulla carriera, accantonando la sfera privata. Il suo ultimo album in studio, “Anna Zero”, ha infatti conquistato pubblico e critica. Tuttavia, di fronte all’amore, la Tatangelo non ha saputo resistere: i baci con il rapper sono stati immortalati da Chi, ed hanno fatto sognare milioni di utenti. Da quando, nella sua vita, è presente il nuovo compagno, la cantante si mostra sempre più bella e sensuale: le recenti Instagram stories sono la prova della sua rinascita.

Anna Tatangelo, la cucina si fa bollente: posa assurda e reggiseno da mozzare il fiato – FOTO

