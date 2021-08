Francesco Renga come non l’abbiamo mai visto in un video insieme a sua figlia: tutti i follower pazzi di loro

Francesco Renga e la sua estate di concerti. Il cantante di “Angelo”, come molti altri suoi colleghi, ritorna finalmente in live, dopo lo stop imposta dalla pandemia. Per lui una serie di appuntamenti in acustico, accompagnato da due chitarre ed un piano forte.

Stile minimal, come si è sempre contraddistinto, perché, come ha spiegato “musica e suono sono aria che si muove, che vibra, e se hai le orecchie tappate ti perdi il 90% della poesia, della musica e un bel po’ del rapporto col pubblico”.

Questo per il cantante vuol dire sentire anche il calore del pubblico e vivere ogni sera un’esperienza nuova e diversa. Oltre che sul palco dal vivo, Renga sui social, ci regala una performance inedita. Non è da solo ma insieme a sua figlia ed il web apprezza moltissimo.

Francesco Renga e Joland, coppia inedita: il VIDEO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesco Renga (@francescorenga)

Francesco Renga ci regala su Instagram un momento simpaticissimo della sua vita di papà. Il celebre cantante è insieme a sua figlia Jolanda, la primogenita nata dall’amore con Ambra Angiolini, e la performance è del tutto inedita.

I due canteranno? Si potrebbero chiedere i più. Risposta sbagliata vi diamo noi. Si divertono con un video realizzato su Tik Tok riproducendo una scena del celebre cartoon “Alla ricerca di Dory”. I due doppiano perfettamente la scena alternandosi nel dialogo e sembra davvero che siano loro a dire quelle parole.

“È tornata @jolandarenga …. Me sarverò?! 😩🤪🤣🤔” scrive Renga a corredo del simpaticissimo video ed in pochissimo tempo le visualizzazioni schizzano alle stelle. In sole 4 ore, oltre 115 mila views e tantissimi commenti per la coppia di padre e figlia che in queste ore impazza sul web.

Emoticon su emoticon che ridono a crepapelle arrivano sotto al video e in molti li definiscono “fantastici”. Sarà il primo di una lunga serie? Staremo a vedere, di certo altri video come questi sarebbero ben accetti dai tanti fan di Renga.