Risveglio fuori dal normale per l’ex velina Shaila Gatta. La posizione che mostra è fuori dal comune ed i follower si scatenano

Innamoratissima Shaila Gatta, l’ex velina mora di “Striscia la notizia”, del suo Leonardo Blanchard, ex calciatore che dopo l’addio allo sport si dedica al fitness e alla gestione del negozio di famiglia a Grosseto.

E proprio dalla città toscana e da casa sua, arriva l’ultimo scatto che l’abilissima Shaila ci regala su Instagram. Un buongiorno, il suo, che non è passato inosservato sui social per via di una posizione che ha scatenato le fantasie più diverse.

Shaila Gatta ed il risveglio speciale: posa unica

