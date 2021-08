Giorgia Rossi nel cuore dell’estate e delle vacanze saluta tutti con una foto che fa il pieno di like: atletica e bombastica

Sarà il nuovo volto di Dazn, la piattaforma in streaming che dalla prossima stagione trasmetterà in modo integrale la seria A. Un’altra bella che affiancherà la sua collega, altrettanto seguita e giunonica, Diletta Leotta.

Parliamo di Giorgia Rossi che dopo otto anni ha lasciato Mediaset. Il motivo? Lo ha rivelato la stessa giornalista a Diva e Donna spiegando che per lei ora inizia “una nuova avventura professionale e di vita”. Una scelta fatta per via di una intuizione. La Rossi ha capito, infatti, che a Dazn può “nascere qualcosa di bello”.

NON PERDERTI ANCHE — > Barbara D’Urso, la FOTO che arriva dritta al cuore: mai vista così

Giorgia Rossi, estate esuberante: i follower gioiscono

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giorgia Rossi (@giorgy0506)

NON PERDERTI ANCHE — > “Chi non ha zoommato?” Justine Mattera: l’apertura mozzafiato. Fan al limite della follia – FOTO

Atletica e bombastica è Giorgia Rossi nel suo ultimo contributo pubblicato su Instagram. Una foto dal cuore delle vacanze per far sentire la sua presenza, esultare per i grandi risultati delle Olimpiadi e dare l’appuntamento per la serie A su Dazn, il canale online per il quale lavorerà dalla nuova stagione.

“Quando sei in un posto meraviglioso e ti dicono che l’Italia ha vinto un altro oro con record del mondo. Che bella, questa #estateitaliana – scrive a corredo del suo scatto – Ps: manca sempre meno alla #SerieA su @dazn_it ❤️”.

La bella e formosa giornalista salta in modo perfetto su una terrazza con alle spalle il mare. Sta trascorrendo la sua estate italiana, così come la definisce, nella bella Lampedusa, e così ci regala un dipinto magnifico. Un panorama meraviglioso con lei, tra le giornaliste più belle e seguite, che salta a più non posso, portando i talloni al sedere e alzando le braccia in aria.

Capelli raccolti, cappello di paglia in testa, occhiali da sole scuri, short piccolino ed un corpetto che mostra tutto il suo importante decolleté. Il lato A sembra scoppiare ed i suoi follower gioiscono.

Alcuni le sottolineano che non guarderanno la serie A nella prossima stagione, tutti però le tributano i migliori complimenti. “Fichissima” è solo uno dei tanti che arrivano a pioggia.