Calciomercato, rottura definitiva tra il fuoriclasse Lionel Messi e il Barcellona: salta definitivamente il rinnovo.

Dopo tanta paura, i tifosi del Barcellona avevano ritrovato il sorriso. Il fenomeno tanto acclamato dalla folla, Lionel Messi, era andato in scadenza ed era senza contratto. I blaugrana avevano però deciso di proporre un rinnovo al calciatore argentino capace di vincere finalmente un trofeo anche con la Seleccion (Copa America).

Le parti avevano raggiunto l’intesa, la fumata bianca era ormai ad un passo. L’ufficialità delle firme era attesa per i primi giorni d’agosto. La ‘Pulce’ doveva restare in Catalogna fino al 30 giugno del 2026, accettando una riduzione dell’ingaggio pari al 50% di quello che aveva percepito fino ad oggi. Qualche minuto fa, tuttavia, è arrivata una notizia terribile: il Barcellona ha diramato un comunicato ufficiale in cui ha comunicato al mondo l’addio del nativo di Rosario.

Calciomercato, Messi e il Barcellona si separano: il comunicato ufficiale

“Nonostante FC Barcelona e Lionel Messi abbiano raggiunto un accordo, e la chiara intenzione di entrambe le parti era di firmare un nuovo contratto oggi, ciò non può accadere a causa di ostacoli finanziari e strutturali (regolamento Liga Spagnola)”, comincia così il comunicato del club catalano. “A causa di questa situazione, Messi non resterà all’FC Barcelona. Entrambe le parti sono profondamente dispiaciute che i desideri del giocatore e del club non vengano esauditi”: dopo un paio di stagioni in cui le parti erano in netto contrasto, la loro volontà era comunque quella di continuare insieme.

L’Hashtag #Messi è diventato subito trend topic, con oltre 162mila tweet in poco più di venti minuti dalla notizia ufficiale. I tifosi blaugrana stanno esprimendo il loro disappunto, mentre i tifosi degli altri club del mondo stanno riversando sui social i loro sogni.

Al momento non è chiaro quale sarà il futuro dell’argentino. Ovviamente diversi club cercheranno di bruciare la concorrenza.