Con Chiara Ferragni non c’è trucco e non c’è inganno. L’influencer si rilassa in Sardegna e ci regala piacevoli visioni.

Come sempre Chiara Ferragni vive la sua vita a tutto gas, l’influencer più famosa al mondo è in Sardegna co Fedez (suo marito) Leone e Vittoria. L’allegra e spensierata famiglia trascorreranno gran parte dell’estate in una splendida villa con piscina.

Non si sa se nel corso dei giorni i Ferragnez saranno raggiunti dalle sorelle di Chiara, Francesca e Valentina con i rispettivi fidanzati o se qualche altro parente si unirà alla spensieratezza di questi giorni.

Sta di fatto che gli amici ci sono ed il divertimento è già iniziato. Ogni giorno è un viaggio nel lusso più sfrenato ed i follower non possono far altro che ammirare e commentare.

Chiara regala piacevoli emozioni sotto la maglietta

Siamo ormai abituati a vedere Chiara Ferragni davanti ad uno specchio mentre ci mostra il suo outfit today, con l’influncer sono ritornati di moda stili ormai dimenticati come i calzini bianchi indossati con i sandali.

Seguita da 24,4 milioni di follower Chiara è un business vivente, è il volto di moltissime campagne pubblicitarie importanti ed è diventata proprietaria della sua azienda al 100%. La famiglia Ferragnez piace molto alla gente e probabilmente questo è uno dei fattori principali della loro ricchezza.

Intorno a Chiara gira un mondo di sponsor e tutti, ma proprio tutti, la vogliono come testimonial. Per il lavorare se ne parla a settembre ora c’è solo da rilassarsi in spiaggia a Porto Cervo, ogni sera una cena con gli amici di una vita, ogni sera un outfit che fa sognare e che piace tanto ai follower.

Ieri Chiara ci ha proposto un look davvero particolare, a suscitare interesse è stata senza dubbio il body con maniche a 3/4 bucato tutto sul davanti. I 4 diamantini che impreziosiscono l’indumento sono un tocco di classe.

Chiara non indossa il reggiseno e da uno dei fori si intravede il seno messo anche in primo piano con una seconda foto. Inutile dire che la reazione dei follower è stata come sempre un delirio. Sono tutti impazziti per quei particolari che fanno immaginare tutto.