Il Volo, il flirt che ha sconvolto i fan: la vecchia fiamma del tenore è famosissima

Il Volo, il flirt che ha sconvolto i numerosi fan del trio: la vecchia fiamma di Ignazio Boschetto è famosissima. I dettagli

Quantificare il successo dell’incredibile trio di tenori è davvero impossibile. I cantanti, noti come Il Volo, sono attivi dal 2009, anno in cui debuttarono di fronte al grande pubblico attraverso il palcoscenico di “Ti lascio una canzone“. Allo stato attuale, il tre artisti sono apprezzatissimi in tutto il mondo, ed hanno di recente concluso un tour che li ha portati ad esibirsi persino nell’est Europa. Noti non solo per le doti canore ma anche per i numerosi flirt che i siti di gossip hanno attribuito loro, una notizia, in particolare, ha davvero lasciato i fan di stucco: sapete chi è la vecchia fiamma di Ignazio Boschetto?

NON PERDERTI ANCHE —> L’agosto di Diletta Leotta, in vasca il costume è inesistente: “temperature bollenti” – FOTO

Ignazio Boschetto, la vecchia fiamma del cantante de Il Volo: fan sconvolti

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Il Volo (@ilvolomusic)

NON PERDERTI ANCHE —> “Stavano bene con il costume”, Anna Tatangelo, micro bikini devastante: la bellezza è imbarazzante – FOTO

Quando si conobbero durante l’esperienza a “Ti lascio una canzone“, i tre cantanti de Il Volo erano poco più che bambini. Tuttavia, le loro voci strabilianti non poterono non colpire il regista Roberto Cenci, che li spinse a formare l’amatissimo gruppo musicale. A distanza di anni, Gianluca Ginoble, Piero Barone ed Ignazio Boschetto sono ancora uniti e stanno riscuotendo un successo senza paragoni con i loro concerti. Belli, talentuosi e determinati, ai tre tenori sono anche state accostate moltissime liaisons.

In particolare, un’ex fidanzata di Ignazio Boschetto sarebbe famosissima, tanto quanto il cantante stesso. Stiamo parlando di Roberta Morise, celebre ex professoressa de “L’Eredità” ed ex compagna di Carlo Conti. Tra la modella ed il tenore sarebbe scoppiata una simpatia nel luglio dello scorso anno. All’epoca, la Morise aveva postato una serie di scatti inequivocabilmente indirizzati a Boschetto. Nel giro di poco tempo, tuttavia, il flirt si sarebbe inspiegabilmente spento.

I followers, ignari del fatto che tra i due ci fosse stata una relazione, ad oggi sono molto felici per Ignazio. Il tenore, infatti, ha ritrovato il sorriso accanto alla fidanzata Ana Paula Guedes, con cui non manca di mostrarsi sui social.