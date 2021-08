Diletta Leotta e le sue vacanze a suon di foto da infarto. La giornalista è sempre più irresistibile ed i social collassano

Vacanze lunghe e bollenti quelle di Diletta Leotta che tra mare e costumi super hot, non si fa mancare anche la compagnia di una sua amica altrettanto seguita e amata sui social. Si tratta di Elodie, la cantante che debutterà anche al cinema con la quale ha trascorso alcuni giorni a Montecarlo.

Insieme uno spettacolo proibito per via di un tasso di eros così alto che è impossibile resistere per i follower. Instagram implode ed i fan vanno allo sbaraglio. Oggi un altro contributo che non è certo da meno. Un idromassaggio che fa sussultare.

Diletta Leotta esplosiva: idromassaggio da infarto

