Barbara Pedrotti un primo piano da sogno, che bellezza – FOTO

La bella conduttrice Barbara Pedrotti ha condiviso una foto su instagram dove appare in un primo piano splendido

Barbara Pedrotti è bellissima su instagram nella sua ultima foto in primo piano. Lo sguardo è magnetico. Nella didascalia ha scritto:”Buongiorno amici. Eccomi qua pronta a saltare in vasca. Finalmente rallento un attimino e riesco a prendermi del tempo per nuotare. Avete presente lo sport che avete iniziato a praticare da piccini e che anche se lo fate di raso lo sentite vostro? Ecco per me è il nuoto succede anche a voi? Con che sport? Dai raccontate che sono curiosa”.

Barbara Pedrotti si gode le ferie estive

La bella conduttrice finalmente è in ferie e ha deciso di trascorrerle con il suo amato cagnolino. Per lei lui è ciò che conta di più in assoluto. Recentemente la bella conduttrice ha registrato dei contenuti speciale a Catania in altri posti molto belli eni dintorni. La Pedrotti è anche salita sul vulcano Etna mentre le videocamere la riprendevano. Non ha rivelato di cosa si tratta ma ha scritto:“Secondo giorno di registrazioni in giro per la Sicilia. Quanti posti meravigliosi. Anzi a proposito, ho appena letto tutte le vostre risposte al post di ieri…direi che ci siete andati abbastanza vicini ma che non avete ancora indovinato cosa sto combinando. A domani amici miei, passate una buona serata”.

Ha lanciato qualche indovinello ai suoi followers per indurli a scoprire di cosa si trattano le riprese. “Ciao ragazzi anche oggi vi porto con me in questo splendido viaggio fatto di più tappe. Ma vediamo un pò se indovinate cosa sto combinando qui in Sicilia e sopratutto quale sarà la mai prossima meta. Che dite? dai sono curiosa di vedere se indovinate”. A luglio inoltre ha terminato la conduzione della Corsa rosa che ormai da anni le viene affidata.

Per lei è una passione ed è molto contenta di poterla presentare ogni anno. Anche l’anno scorso durante la pandemia è riuscita a seguire la gara in tutte le sue tappe. Certo è faticoso ma alla fine regala molte soddisfazioni. Per lei è impegnativo ma stimolante questo lavoro ed è sempre alla ricerca di nuovi impulsi.