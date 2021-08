Belen Rodriguez, la visuale alza la temperatura: in bikini il davanzale esplode – FOTO

Belen Rodriguez, la visuale che alza la temperatura: in bikini assieme ad Antonino Spinalbese, la showgirl è un trionfo di sensualità

Proprio ieri sera, Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese hanno festeggiato il loro anniversario, concedendosi una serata indimenticabile solo per loro. La coppia, insieme dal 4 agosto del 2020, ha cenato a lume di candela gustando delle deliziose pietanze che l’argentina ha puntualmente documentato tramite le Instagram stories. Successivamente, i neogenitori si sono esibiti in un romantico lento, in cui le effusioni ed i baci passionali non sono di certo mancati. Anche quest’oggi, il feeling tra i due è apparso alle stelle. Tramite una serie di video, la Rodriguez ha documentato il lavaggio della macchina effettuato in bikini: non potrebbe esistere una visuale più bella.

Belen Rodriguez, la visuale alza la temperatura: trionfo di sensualità

