Michelle Hunziker, la sua forma fisica lascia di stucco. La conduttrice condivide una serie di scatti in bikini e blocca il web: nessuna come lei

Dopo aver smentito categoricamente le voci sulla presunta crisi in atto con il marito Tommaso Trussardi, Michelle Hunziker condivide su Instagram una serie di scatti che rivelano tutta la sua serenità, e non solo. Costantemente attiva, aggiunge agli impegni professionali sul piccolo schermo diverse attività, indirizzate soprattutto alle tante donne che la seguono con stima e ammirazione.

Un esempio, l’evento “IronCiapet” organizzato all’Adriatic Golf Club di Cervia, che ha ospitato ben 1500 persone. Un allenamento di gruppo il cui incasso è stato interamente devoluto a “Doppia difesa“, Onlus che combatte la violenza sulle donne, fondata proprio dalla showgirl insieme all’avvocato Giulia Bongiorno.

Un tema davvero importante per la conduttrice, che ha intrapreso un percorso di arti marziali con il fine della difesa personale, conoscenze che ha intenzione di condividere con il suo popolo di fan affezionate, in modo di agire soprattutto sulla loro sicurezza.

Lo sport è sempre il punto centrale, e Michelle Hunziker si rivela una vera e propria appassionata. Lo stile di vita sano, l’alimentazione equilibrata e la costante attività fisica, sono le chiavi della sua strabiliante fisicità, che all’età di 44 anni lascia a bocca aperta.

Michelle Hunziker, statua di bellezza

Michelle Hunziker ha condiviso su Instagram le immagini scattate per il settimanale Oggi, in una serie di scatti in bikini che hanno investito il web di seduzione e fascino. Soni passati 26 anni da quando la conduttrice, agli esordi della sua carriera, distraeva gli automobilisti con i celebri cartelloni pubblicitari del marchio “Roberta“. Passa il tempo, ma non la sua bellezza, che si dimostra in una strepitosa forma fisica.

Il due pezzi in terra bruciata selezionato per l’occasione lascia la visuale sull’intera silhouette, che nei diversi scatti si rivela nella sua perfezione. Sguardo intenso, chioma messy e pose ammalianti: la showgirl infiamma il web con la sua sensualità senza eguali. Il corpo tonico e l’addome scolpito evidenziano la sua passione per lo sport, un aiuto che le permette di ringiovanire, invertendo le leggi de tempo.

Tripudio di like per la conduttrice, per un totale di oltre 270 mila, da parte dei fan sognanti, che hanno tutti gli occhi puntati su di lei.