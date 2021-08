“Matrimonio a prima vista” sono rimasti insieme, ora la scelta più importante

Sono stati gli unici usciti dall’esperimento sociale di “Real Time” a restare uniti dopo la fine delle riprese, vediamo come stanno oggi i “Muzzetti”.

La coppia è conosciuta dai fan con il soprannome di “Muzzetti“. Stiamo parlando di Francesco Muzzi, taxista, e Martina Pedaletti, barman e commessa, entrambi romani doc.

In principio, Martina non credeva molto all’esperimento proposto dal team di “Matrimonio a prima vista” e il primo incontro con il marito assegnatole non l’ha convinta troppo. Oggi, però, la Pedaletti si è ricreduta e a breve torneranno all’altare per rinnovare il matrimonio questa volta alla presenza di familiari e amici al completo.

Il 29 giugno scorso hanno festeggiato il loro primo anniversario di matrimonio e per l’occasione la giovane ha raccontato sui social come si sentiva dopo 365 giorni accanto al suo Francesco.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Lo sfogo di Sangiovanni, senza filtri: “Tutti hanno un nemico”

Martina Pedaletti scrive la dedica più dolce a Francesco: “Altre 10000000000 volte…”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Martina_lapeda (@martina_pedaletti)

LEGGI ANCHE –> “Amici 21”, cambia tutto nel cast: stravolti i ruoli dei professori, le nuove entrate nel cast

Ad un anno dalla pronuncia del fatidico “sì”, la sposa ha fatto una dedica al marito con un post social molto emozionante. Accanto alla carrellata di foto di quel giorno, Martina ha descritto quel momento come una “follia” che rifarebbe “altre 10000000000 volte“.

Al contrario, Francesco ci ha sempre creduto in quel “noi” scelto dagli esperti del docureality. Per la tenacia dimostrata dal compagno, Martina ha ammesso sempre nel post Instagram: “Questo è il gesto d’amore più grande che avessi mai ricevuto“.

I “Muzzetti” hanno comunicato ai loro fan che si sposeranno per la seconda volta: la data scelta è il 18 settembre anche se la località designata per il momento è ancora un mistero, sappiamo solo che sarà sul litorale romano.

Nei giorni scorsi però i due si sono mostrati intenti a provare i nuovi abiti per il grande giorno, un piccolo regalo che hanno fatto alla loro community che segue da un anno questa storia da sogno moderna.