“Addio autostima!”, Giulia Salemi e il suo tramonto preferito FOTO

L’influencer ha pubblicato uno scatto che ha lasciato senza parole tutti i suoi followers. Una bellezza senza eguali. Incantevole!

Giulia Salemi ha ammaliato il web con una serie di scatti dove ha messo in risalto la sua femminilità.

La fidanzata di Pierpaolo Pretelli sta trascorrendo insieme a lui le vacanze estive e in questi giorni si trovano in Sardegna, meta gettonatissima dai vip, quest’anno più che mai.

Giulia, nello specifico, è a Phi Beach ad Arzachena. Con i suoi outfit da capogiro e la sua bellezza italo-persiana senza paragoni, lascia tutti senza fiato.

Nella didascalia del post, scrive: “Il mio tramonto preferito”, e un commento su tutti spicca più degli altri.

Giulia Salemi sempre più bella

In questo post l’ex gieffina si è lasciata immortalare davanti a uno dei paesaggi più belli d’Italia con il mare, gli scogli e il tramonto dell’isola sarda.

Indossa un vestito bianco che lascia il ventre scoperto e fissa l’obiettivo con uno sguardo che incanta.

Nei tre scatti successivi cambiano le pose della bella influencer ma la sua sensualità è sempre più coinvolgente.

Lo sa bene il suo fidanzato Pierpaolo e tra i commenti spicca il suo su tutti: “My Sun”, le scrive.

Messaggio emblematico che racchiude tutto il suo amore per lei.

“È la mia fidanzata, la mia amica e la mia complice. Mi dà quell’energia che mi dà la forza di continuare perché lei crede in me. È la mia spalla”, aveva dichiarato in un’intervista a ‘Radio Puglia’.

Migliaia di commenti e like per la bella Salemi da parte dei suoi fan che la inondano di complimenti e commenti di apprezzamento.

E qualcuno le scrive: “Addio autostima” per sottolineare ancora di più la sua bellezza senza paragoni.