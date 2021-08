Dayane Mello torna in un realty: dal 13 settembre una nuova avventura

Dayane Mello è stata una delle concorrenti più amate dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip: adesso è pronta a tornare in un nuovo reality

Dayane Mello ha riscosso un successo incredibile partecipando alla quinta edizione del Grande Fratello Vip, cominciata a settembre 2020 e conclusa a marzo 2021. Nella casa più spiata d’Italia, la modella brasiliana ha raggiunto tantissimi consensi: ogni giorno che passava i suoi followers aumentavano a dismisura sui social. Si ritrovò infatti a vincere televoti uno dopo l’altro anche grazie all’aiuto dei suoi fans brasiliani che non l’hanno mai lasciata da sola. E non lo faranno neanche questa volta che si prepara ad entrare in un nuovo reality.

Dayane Mello, nuovo volto di un programma in Brasile

Dayane infatti ha deciso di partecipare alla versione brasiliana de La Fattoria, che comincerà il 13 settembre. Proprio in questi giorni è partita per la sua patria e ha riabbracciato tutta la sua gente, i suoi vecchi amici e soprattutto la sua amata famiglia, i suoi fratelli e tutto il resto. Non è il secondo reality per lei ma il quinto, dopo diversi che ha fatto in Italia: questo sarà decisamente diverso perché avrà modo di parlare la sua lingua tutto il tempo e di stare nel suo Paese natale, che in questi mesi l’è mancato come l’aria. I suoi fans non ci stanno più nella pelle: avranno modo di rivederla spessissimo e di seguirla anche se da così distante. Infatti ci sarà sicuramente qualche modo per seguire la diretta delle puntate in streaming.

Dunque manca poco più di un mese all’inizio di questa avventura e tutti sono curiosi di vedere come andranno le cose.