Elettra Lamborghini esagera sempre sui social network: la Regina del Twerking fa esplodere gli schermi con la sua esplosività.

Elettra Lamborghini si fece conoscere sempre di più nel mondo prendendo parte a programmi come ‘Gran Hermano Vip’ e ‘Geordie Shore’. Nel nostro paese, la nota ereditiera ha condotto ‘Ex on the beach Italia’ ed è stata coach nella sesta edizione di ‘The Voice’. La nativa di Bologna non è amata solamente nella sua terra d’origine, ma ha praticamente estimatori in tutto il mondo.

La Lamborghini è dotata di una bellezza fuori dal comune e di un fisico illegale. Non a caso è soprannominata ‘Regina del Twerking’: i suoi balletti sexy in cui muove con enfasi i fianchi e i glutei sono passati alla storia. Elettra, inoltre, è una star anche sui social network: le sue fotografie bollenti e i suoi post infuocati raggiungono sempre numeri clamorosi. In questo particolare periodo dell’anno, la classe 1994 sta condividendo numerose stories. E proprio lì sono appena apparse alcune fotografie che hanno tolto il fiato ai followers.

Elettra Lamborghini tutta maculata: che esplosività

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Costanza Caracciolo solleva la maglietta: una splendida visione – VIDEO

Elettra riesce sempre ad accendere la fantasia dei suoi followers con contenuti esplosivi e bollenti. Questa volta, l’ereditiera ha deciso di indossare un costume maculato e di postare alcuni scatti sbalorditivi sul web. Dopo aver pubblicato alcune fotografie in cui ha mostrato il suo lato A mozzafiato, la nativa di Bologna ha fatto salire la temperatura su Instagram con un’immagine da urlo.

La Lamborghini ha tra le mani un gelato con panna e lo piazza proprio davanti, in modo tale da rendere ben visibili le sue gambe da infarto. Anche lo slip del costumino è ben visibile e lascia tutti di stucco.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Il Volo, la storia d’amore con la super diva: la relazione che ha turbato i fan