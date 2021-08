Il Volo, la storia d’amore con la super diva: la relazione che ha turbato i fan

Il Volo continua a macinare un successo dopo l’altro ma i tre ragazzi fanno notizia anche per le loro storie d’amore con donne famose come l’ultima che riguarda Gianluca Ginoble

Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble sono il trio di due tenori e un baritono de Il Volo. I tre ragazzi non si aspettano di sicuro l’immenso successo che li ha investiti e travolti nel corso degli anni da quella partecipazione al programma di Antonella Clerici “Ti lascio una canzone” nel 2009 quando erano poco più che ragazzini.

Ma il gruppo è salito spesso agli onori della cronaca rosa per le relazioni che hanno intrapreso con donne famose italiane e non. Come Ignazio Boschetto che avrebbe avuto un flirt con la ex di Carlo Conti, Roberta Morise. Oggi tiene banco un’altra storia d’amore che riguarda Gianluca Ginoble.

Il Volo, la relazione tra Gianluca Ginoble e la super diva

Gianluca Ginoble è stato più volte paparazzato con Mercedesz Henger, la figlia della più nota Eva, attrice a luci rosse della fine degli anni ’90 e inizio 2000. Si è parlato di un presunto flirt tra i due ma ci ha pensato poi la italo-ungherese a chiarire tutto durante un’ospitata da Barbara D’Urso: “Siamo amici. Ogni volta mi affibbiano un fidanzato nuovo, non capisco per quale meccanismo escano notizie non veritiere. Eravamo già stati fotografati insieme lo scorso anno proprio a Milano Marittima durante l’evento Vip Master, la stessa scena si è ripetuta in questa edizione. Ci hanno fotografati insieme, tra l’altro, lui come me è fidanzato“.

All’epoca di queste foto lui infatti stava già con la sua attuale compagna, ovvero Francesca. I due stanno ancora insieme e sono molto affiatati. Della fidanzata di Ginoble si conosce ben poco, solo che alcuni trovano una somiglianza incredibile con Silvia Toffanin. La ragazza non appartiene al mondo dello spettacolo ed è lontana anni luce dai riflettori.

Negli ultimi tempi però il giornalista Alberto Dandolo sulle pagine di “Oggi” ha parlato di un altro presunto flirt tra il tenore e una bellissima modella Ema Kovac. La notizia non è stata mai smentita né confermata dai diretti interessati.