La tiktoker ha condiviso ancora una serie di foto in bikini, questa volta però ha decisamente mostrato un lato di sé molto provocante.

Ha appena 17enne Alice De Bortoli eppure è una della giovane influencer italiane più seguite di sempre. Lei è stata protagonista della terza edizione de “Il Collegio”, il docu-reality di Rai 2 trasmesso a febbraio 2019 ma nonostante siano passati due anni è ancora la beniamina di milioni di giovani come lei.

Per la precisione la tiktoker ora vanta ben 2,1 milioni di follower nella sua pagina Instagram. Numeri che alla sua età fanno sognare, nonostante questo Alice è sempre rimasta con i piedi per terra e questa sua semplicità è apprezzata da molti.

Un tratto distintivo che la caratterizza e ne delinea i connotati, nonostante la sua attività di shooting continui alla grande e le foto la mostrino come una dea sicura di sé e bellissima. Vediamo l’ultimo post pubblicato, questa volta Alice è davvero una bomba di seduzione.

LEGGI ANCHE —> “Sei una prigione”, Wanda Nara ti castiga così. Irresistibile, il reggiseno non le tiene FOTO

Alice De Bortoli, la piccola tiktoker cresce: che curve esplosive!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alice De Bortoli (@alice.debortoli)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —> Lady Messi come non l’avete mai vista: il bikini è striminzito, si vede tutto FOTO

Lei ha un viso d’angelo con le forme di una donna, come possiamo vedere nell’ultimo carosello di quattro scatti postati ieri dopo il bel servizio fotografico realizzato a Jesolo.

La vediamo a bordo piscina con indosso un bikini bianco perlato con lo slip a brasiliana e il reggiseno aperto con un oblò sul décolleté. Alice gioca con i capelli mentre distesa mostra le sue curve paradisiache e rigogliose. Mostra l’addome piatto e tonico e le curve del bacino perfette come fossero state disegnate con il compasso.

Una visione decisamente provocante che ha emozionato non pochi follower della sua community, che l’hanno premiata con 163mila like e commenti molto intensi: “Oro olimpico anche per lei 😂🔥”, “Alice così no😍”, “Meravigliosa e perfetta🔥”.