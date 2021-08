Antonela Roccuzzo incendia il web con una foto mai vista. La moglie di Lionel Messi è un incanto e il lato B in mostra non ha precedenti.

Antonela Roccuzzo e Lionel Messi sono una delle coppie più incredibili del mondo del calcio e dello showbiz.

Il calciatore e sua moglie si conoscono da quando avevano 5 anni e in un un’intervista ‘‘La Pulce’‘ aveva dichiarato: “L’ho vista crescere e lei altrettanto. Non ho mai avuto dubbi, è lei la donna della mia vita”.

Il 30 giugno del 2017, come una vera e propria favola si sono sposati, a Rosario, città in cui sono nati.

Leo e Antonela hanno avuto tre figli: Thiago, Mateo e Ciro.

Proprio ora si sta parlando molto del futuro del fuoriclasse argentino che ha detto addio al Barcellona dopo una vita intera dedicata alla casacca blaugrana.

Antonela Roccuzzo e il lato B lascia senza fiato

In questi giorni, dunque, si deciderà dove andrà a giocare Messi nella prossima stagione e dove si trasferirà insieme a tutta la sua famiglia, probabilmente a Parigi o in Inghilterra.

La settimana scorsa Messi e famiglia hanno trascorso gli ultimi giorni di vacanza prima del ritorno di Lionel a Barcellona per dare l’addio definitivo alla sua squadra.

Dopo la vittoria della Copa America la coppia è volata in Florida per trascorrere le vacanze a Miami.

In una foto Lady Messi ha incantato Instagram con un fisico mozzafiato dove in primo piano c’è il suo meraviglioso lato B. Un corpo da urlo ha l’incantevole Antonela Roccuzzo che è un vero piacere per la vista dei numerosi fan della coppia.