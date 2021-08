Classifica FIMI, terminato il dominio italiano: in vetta arriva lei

La classifica FIMI riserva sempre delle sorprese: per la prima volta dopo diverse settimane gli artisti italiani perdono la prima posizione

Come ogni settimana la FIMI (Federazione Industria Musicale Italiana) ci permette di dare uno sguardo all’andamento del mercato discografico con la classifica dei singoli e degli album più venduti e ascoltati. Anche questa volta rimane invariato il podio dei brani, dando prova di quali artisti siano definitivamente i protagonisti di quest’estate. A sorprendere questa settimana è la classifica degli album che vede per la prima volta dopo diverso tempo un’artista internazionale in vetta.

Sangiovanni fuori dal podio, Emis Killa non resiste: chi è l’artista che domina la classifica FIMI di questa settimana

Sono ancora loro a dominare la classifica dei singoli: Blanco e Sfera Ebbasta con la loro “Mi fai impazzire” restano saldi al primo posto. Dietro al duo il tormentone “Mille“, realizzato da Fedez, Orietta Berti e Achille Lauro, certificato tre volte disco di platino. Sul gradino più basso del podio ancora una volta Sangiovanni con “Malibù“, altro grande successo dell’estate.

Se nulla si muove sul fronte singoli lo stesso non si può dire nella classifica degli album che per la seconda settimana consecutiva vede un cambiamento in vetta. Solo sette giorni fa ha debuttato al primo posto Emis Killa con il suo nuovo progetto discografico. Tuttavia il rapper non mantiene la posizione, scivolando al settimo posto.

Per la prima volta dopo diverse settimane entra in prima posizione un’artista internazionale, Billie Eilish. La giovane cantante americana è tornata con il suo secondo album, “Happier Than Ever“, che sembra abbia tutte le carte in regola per replicare lo straordinario successo ottenuto con il disco di debutto. È lei l’artista più ascoltata di questa settimana.

Al secondo posto resta fisso Rkomi con “Taxi Driver” mentre al terzo troviamo ancora una volta i Maneskin con l’album “Teatro D’Ira Vol I“. Dopo dodici settimane esce dal podio Sangiovanni con il suo omonimo EP rilasciato al termine della sua esperienza nel talent di Amici.

Questi i risultati dei dati raccolti dalla Fimi che continua a tenerci aggiornati sui movimenti del mercato discografico italiano.