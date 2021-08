La showgirl si trova con il suo Pietro in Sardegna ma le cose non sembrano essere idilliache come tutti credono, vediamo cosa sta succedendo tra i due.

Da qualche giorno Antonella Elia si trova in Sardegna con il suo Pietro Delle Piane. La coppia sta soggiornando in un bell’appartamento nella costa est vicino la Spiaggia Di Murtas come ci ha spiegato la showgirl dalle varie geolocalizzazioni postate sui social.

Lei e Pietro si stanno rilassando tra bagni in mare e tante passeggiate, ma la realtà è che le cose tra di loro non sono troppo idilliache come possiamo intuire dagli scatti pubblicati. La verità è ben altra, capiamo come stanno le cose veramente.

Antonella Elia fa impazzire Pietro: “Mi annoio!”

L’ultimo post Instagram pubblicato da Antonella la vede abbracciata a Pietro mentre sono seduti su degli scogli a picco sul mare. Una stretta solida che li vede uniti e felici insieme, tanto che in moltissimi fan della bella torinese non hanno potuto non commentare tale visione:

“Stupendi… ❤️ Non riesco a trovare delle parole adatte per descrivere quanto siete IMMENSAMENTE MERAVIGLIOSI ❤️”, “Antonella sei in forma strepitosa ma qual è il tuo segreto?? Svelacelo!!”, “HO I BATTITI ACCELERATI 😍Mamma mia quanto siete belli Amori miei 😍❤️”.

La realtà però è ben altra e la possiamo capire dalle stories postate dalla showgirl. Pietro è infatti visibilmente arrabbiato perché Antonella lo costringe a mille attività. “Passiamo dai video alle foto, e dalle foto ai video” spiega Pietro mentre si sta mettendo le scarpe dopo essere stato costretto dalla compagna ad andare a camminare. “Ma mi annoio a non fare nulla!” ribatte lei.

Al ché Pietro visibilmente infastidito sbotta: “Visto che con me ti annoi allora facciamo video, foto, trekking…”. Antonella si mette a ridere e nega quanto detto, non sappiamo però se i due abbiano risolto nelle ore successive. Sicuramente l’amore che nutrono l’una per l’atra è evidente, gli scatti social sono molto intensi e trasmettono gioia da tutti i pori.