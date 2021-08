“Sembri una trentenne”, Benedetta Parodi compie gli anni: le trasparenze in spiaggia sono una favola – FOTO

Benedetta Parodi ha condiviso un paio di foto per festeggiare il suo compleanno: la bella conduttrice televisiva è in spiaggia ricoperta dalla sabbia: una visione

La bella e brava conduttrice TV Benedetta Parodi ha postato su Instagram un paio di foto da urlo mentre è al mare ed è ricoperta dalla sabbia. È in ginocchio in spiaggia e ha le gambe ricoperte dai granellini chiari. Indossa un bikini e sopra un pareo completamente trasparente.

La presentatrice televisiva nonché grandissima cuoca ieri ha compiuto 49 anni e ha festeggiato nel migliore dei modi, andandosene al mare all’Oasi Beach Marana in Sardegna vicino Olbia e Porto Cervo. Un luogo d’incanto dove la meravigliosa Benedetta sta trascorrendo l’estate, rigorosamente italiana.

Benedetta Parodi in costume e pareo in spiaggia in Sardegna

