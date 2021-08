La conduttrice Nunzia De Girolamo fantastica su Instagram: l’ultima foto ha suscitato un’incredibile reazione nei followers.

Nunzia De Girolamo sta trascorrendo le sue vacanze nella splendida Puglia. La conduttrice ha deciso di tenere incollati agli schermi degli smartphone tutti i suoi followers condividendo fotografie incredibili sui social network. Instagram è il suo “terreno” preferito: sul noto servizio di rete sociale la sua popolarità e i suoi numeri sono in continua crescita.

Nunzia, poco fa, ha pubblicato uno scatto meraviglioso. L’ex politica stupisce tutti con il suo fisico marmoreo e le sue gambe esagerate. Il post, in breve tempo, ha collezionato più di 2mila likes e un numero incredibile di commenti. Gli utenti sono letteralmente innamorati di lei e ogni giorno ricevono in regalo queste foto stupefacenti.

Nunzia De Girolamo ti gela il sangue: che fisico

Nunzia, qualche istante fa, ha piazzato sul web uno scatto in cui indossa un vestitino da sogno. La 45enne conquista l’interesse dei followers con le sue straordinarie gambe completamente scoperte. “Un sabato sera di attese… voi che fate?”, ha scritto nella didascalia. La nativa di Benevento ama interagire con i suoi seguaci e rilascia spesso domande nelle sue didascalie.

“Bellissima donna, complimenti sei stupenda”, ha scritto un utente. “Sei molto affascinante, un sogno”, ha scritto un altro. “Solita classe ed eleganza”, ha invece detto un seguace che probabilmente ha visto anche altre foto della conduttrice. Un follower, infine, ha addirittura svelato un suo pensiero nascosto. “Sei il mio sogno proibito”, si legge.

Nunzia ha vissuto un’annata molto intensa. ‘Ciao Maschio’ in seconda serata ha fatto registrare ascolti incredibili e per questo motivo la Rai ha deciso di rinnovare il programma per una nuova stagione.