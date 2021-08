La tragedia si è consumata nella notte tra sabato 7 e domenica 8 agosto: le vittime, due donne sulla quarantina.

Incidente mortale a Béziers, nel dipartimento degli Hérault, nella Francia del Sud. La tragedia si consumata nella notte tra sabato 7 e domenica 8 agosto, quando due donne sulla quarantina sono state letteralmente travolte da una vettura in transito. La notizia trova conferma nei media locali, le cui fonti precisano l’orario intorno a mezzanotte. Actu France conferma: “Terribile dramma stradale intorno alle 12:15, in questa notte da sabato a domenica, a Béziers : in circostanze oggetto di indagine da parte dei poliziotti della Pubblica Sicurezza, due donne sono state falciate su Boulevard Kennedy.” A seguire maggiori dettagli.

Le autorità locali aprono le indagini: le vittime erano sorelle

Lo scontro è stato così violento da scaraventare le due donne a 25 metri dal punto dell’impatto. Stando a quanto riferiscono i notiziari francesi, al momento dell’incidente i due pedoni stavano attraversando un passaggio pedonale protetto: per entrambe le vittime non c’è stato nulla da fare. Nonostante il pronto intervento della squadra dei vigili del fuoco di Sdis 34 e dai medici di Smur-Samu 34, le due 40enni sono state dichiarate morte sul colpo.

Ulteriori dettagli arrivano da France Bleu, la cui fonte precisa il legame di parentela delle due vitime: “Le donne, sorelle di 41 e 49 anni, sono state investite da un automobilista nella tratta Kennedy Boulevard. Le due vittime stavano attraversando la strada a piedi, probabilmente su un passaggio pedonale. […] Aperta un’inchiesta per determinare le circostanze della tragedia.”

Una delle due sorelle, ciascuna madre di tre figli, lavorava al municipio locale; l’altra era passata negli Hérault per farle visita: entrambe provenivano dall’isola sull’oceano Indiano de La Riunione, dipartimento e regione d’oltremare della Francia. L’automobilista, 31 anni, è attualmente in custodia dalla polizia. Secondo quanto riportano alcuni testimoni oculari, il conducente stava guidando “ubriaco, ad alta velocità e con i fari spenti.“