“Parliamo delle scarpe?”. Antonella Mosetti, via i vestiti ma… non tutto FOTO

Antonella Mosetti è una delle showgirl più amate del mondo dei social: l’ultimo scatto pubblicato sul suo profilo di Instagram ha incantato i suoi numerosi followers

Antonella Mosetti è senza ombra di dubbio una delle showgirl più amate del mondo dei social. Ha conquistato tutti quando era a malapena una ragazzina e partecipò al fortunato programma Non è la Rai, dove riscosse un grandissimo successo tra le tante partecipanti. Sono tante che ad oggi non sentiamo più, ma lei è rimasta quasi sempre sulla cresta dell’onda, tralasciando un breve periodo di pausa dalla televisione. Quando poi ha partecipato al Grande Fratello Vip, più precisamente alla prima edizione del 2017, tutto è cambiato.

Antonella Mosetti che schianto nell’ultimo scatto su Instagram

Antonella partecipò al reality insieme a sua figlia Asia, che non aveva ancora mai esposto pubblicamente alla luce del sole. A malapena maggiorenne, lei si ritrovò a varcare la soglia della porta della casa più spiata d’Italia insieme alla sua mamma. Fu un’esperienza particolare per le due donne ma in ogni caso riscossero un grandissimo successo, che si portano dietro ancora oggi che sono tornate alla loro vita di sempre. Asia si sta facendo grande, anzi pare che sia ad un passo dalle nozze con il suo attuale fidanzato, e Antonella invece si sta godendo le vacanze insieme ai suoi amici. L’ultimo scatto che ha pubblicato a bordo piscina ha ricevuto tantissimi likes e commenti di apprezzamento, allo stesso modo però non sono state apprezzate le sue “ciabatte”.

Nel giro di pochissimi minuti Instagram è andato in tilt: pioggia di commenti per una delle showgirl più amate di sempre.