Un’emozione irripetibile quella regalata dalla showgirl Paola Di Benedetto: i brividi provocati dalla sua scollatura sono un colpo a cuore.

Nuovi ed irresistibili aggiornamenti da quel di Ibiza, per la vincitrice dell’edizione 2020 del “Grande Fratello Vip“, nonché meravigliosa presenza nel programma di “Ciao Darwin” nelle vesti dell’iconica Madre Natura, Paola Di Benedetto. Schietta, dolce e sorridente, la modella, scrittrice e showgirl ventiseienne vede concludersi queste sue ultime vacanze trascorse all’insegna del divertimento ed in compagnia delle sue amiche di sempre. Fra queste presente, come documentato in questi giorni dagli scatti pubblicati da entrambe su Instagram, la collega e grintosa conduttrice Aurora Ramazzotti.

“Semplicemente dolcissima“, commenterà in tal modo un fan della modella nata sotto il segno del Capricorno in seguito ad uno delle sue più recenti istantanee. L’indescrivibile emozione donata poi attraverso la rete in queste ore dalla sua scollatura a forma di cuore, non potrà che coronare al meglio quanto segue.

Paola Di Benedetto, scollatura a cuore ed emozioni da brivido: “Un capolavoro”

